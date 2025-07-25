رئيسة المكسيك نددت بالأزمة الغذائية في قطاع غزة

استنكرت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الأزمة الإنسانية في ​غزة​ بسبب نقص الغذاء في القطاع الفلسطيني الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا. وقالت شينباوم في مؤتمر صحافي "بطبيعة الحال، نحن ندين ما يحدث الآن، والمكسيك تسعى بالأقوال والأفعال لبناء السلام".

