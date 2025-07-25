"حماس" نفت الأنباء المتداولة حول استئناف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة

نفى مسؤول في حركة حماس الفلسطينية الأنباء المتداولة حول استئناف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، واصفًا إياها بـ"المناورة التي لن تساعد سكان القطاع الجائعين".

واشار مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة في تصريحات لوسائل إعلام غربية الى ان "قطاع غزة لا يحتاج إلى عروض جوية، بل يحتاج إلى ممر إنساني مفتوح وتدفق يومي منتظم لشاحنات المساعدات لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين المحاصرين والجوعى"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية، "ستسمح بإسقاط المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة، ابتداء من اليوم".