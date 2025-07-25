"وول ستريت جورنال": الحرب بين إسرائيل وإيران أظهر وجود نقص في الصواريخ الاعتراضية لدى الجيش الأميركي

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في البنتاغون، أن "الحرب القصيرة بين إسرائيل وإيران في حزيران أظهر وجود نقص في الصواريخ الاعتراضية لدى الجيش الأميركي".
وذكرت مصادر عسكرية أميركية للصحيفة، ان "الصراع المذكور كشف كذلك عدم فعالية استخدام الجيش الأميركي لهذه الصواريخ".
وجاء في الصحيفة: "كشفت تلك الحرب عن فجوة مقلقة في مخزون الولايات المتحدة. كما رصدت الولايات المتحدة مؤشرات على عدم فعالية استخدام أنظمة الدفاع الصاروخي، ولذلك يتم في الوقت الحالي تنفيذ عمليات اختبار لفعالية بعض الصواريخ الاعتراضية".
