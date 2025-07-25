شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى: مصر تقود الدفاع عن فلسطين بثبات.. ونرفض المزايدات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

ثمّن حزب الوعي الدور الكبير والمحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، في ظل ظروف إنسانية صعبة وعدوان متواصل على الشعب الفلسطيني.

وأكد الحزب أن مصر دفعت ثمناً كبيرًا من دمائها وأموالها واستقرارها دفاعًا عن القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية تمس وجدان كل مواطن مصري، وليست مجرد شأن خارجي.

وشدد الحزب على أن مصر ترفض بشكل قاطع محاولات تهجير الفلسطينيين، وتتصدى بكل حسم للمخططات الإسرائيلية التي تحظى بتأييد دولي، في وقت تتراجع فيه مواقف بعض القوى، وتختلط فيه الأوراق بين المبادئ والمصالح.

ورأى حزب الوعي أن الإدارة المصرية للأزمة تتسم بالحكمة والاتزان والمسؤولية الوطنية، وتشكّل حائط صد منيعًا ضد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وقد استطاعت مصر عبر سنوات طويلة أن تحوّل هذه القضية من ملف لاجئين إلى قضية شعب له حق في دولة مستقلة على ترابه الوطني.

وقال الحزب: رغم ما تمر به مصر من تحديات وأزمات اقتصادية كبرى، لم تتخلَ يومًا عن مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية، ورفضت الإغراءات والمساومات، وتمسكت بدورها كضامن للحقوق الفلسطينية، حتى في ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي، وارتهان بعض الفصائل لقوى خارجية لا تعمل لمصلحة الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، عبّر حزب الوعي عن رفضه للمزايدات والمواقف التي تطلقها حماس و بعض بقايا جماعة الإخوان في الخارج، مؤكدًا أن هذه التحركات لا تخدم إلا مصالح الاحتلال، وتستغل مشاعر البسطاء لعرقلة كل جهد مصري مخلص يسعى إلى وقف العدوان وإنقاذ الأبرياء، وتحقيق سلام عادل وشامل.

وأكد حزب الوعي، أن مصر ستظل الدولة التي تحترم التزاماتها تجاه شعبها وجيرانها، وتبقى داعمًا رئيسيًا للحق الفلسطيني المشروع، مهما حاولت الأبواق المشبوهة تشويه المسار الوطني الثابت الذي تقوده مصر بإخلاص ووعي واستقلالية.