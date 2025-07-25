شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرة كرامة.. 850 مليون جنيه لدعم ذوى الهمم وأسر الشهداء بالقطارات والمترو والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات المستحقة، كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، المقدم من وزير المالية أحمد كجوك لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تخصيص مبلغ 850 مليون جنيه لدعم الامتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومي وبعض الفئات ذات الأولوية، مثل ذوي الهمم، ومصابي الثورة، وأسر الشهداء، والمحاربين القدماء، والمشاركين في العمليات الحربية.

ويهدف هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء عن هذه الفئات من خلال خفض أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وذلك وفقاً للبروتوكولات الموقعة بين وزارة المالية ووزارة النقل.

وفي هذا الصدد، نستعرض كيف تتوزع التقديرات المُعلنة في الموازنة كالتالي:

100 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

750 مليون جنيه لصالح مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ويأتي هذا التخصيص ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية الشاملة عبر دعم وسائل النقل الجماعي وتوفير خدمات بأسعار مخفضة للفئات المستحقة.