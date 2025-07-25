شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: نرفض استهداف دور مصر الإنسانى والتاريخى تجاه قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب "إرادة جيل" رفضه القاطع لكل ما يُروَّج من ادعاءات مغرضة ومحاولات مفضوحة تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية وموقفها التاريخي والإنساني الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن تلك الأكاذيب الرخيصة لن تنال من مصداقية الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني.

وقال الحزب في بيان رسمي، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني، سواء عبر التحركات الدبلوماسية الفاعلة في كافة المحافل الدولية، أو من خلال الجهود الإنسانية المستمرة التي تجسد التزام الدولة المصرية العميق بالقضية الفلسطينية. وأوضح الحزب أن دعم مصر لغزة ليس طارئًا أو لحظيًا، بل هو نهج راسخ يعكس ضمير الأمة وواجبها القومي تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل من دعم القضية الفلسطينية مبدأً ثابتًا في السياسة المصرية، ونجح في الحفاظ على هذه القضية في صدارة الأولويات الإقليمية والدولية، من منطلق إيمانه العميق بعدالة القضية وحق الشعب الفلسطيني في نيل استقلاله وإقامة دولته المستقلة.

وشدد حزب "إرادة جيل" على تأييده التام والكامل للقيادة السياسية، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إزاء الجهود الكبيرة التي يبذلها في دعم قضايا الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلًا عن دوره الريادي في حفظ أمن واستقرار المنطقة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل، بقيادتها السياسية، وقواتها المسلحة الباسلة، وشرطتها الوطنية، دولة داعمة للحق، حامية للأشقاء، متمسكة بثوابتها التاريخية والمبدئية، ولن تُثنيها حملات التضليل والتشويه عن أداء دورها القومي والإنساني الذي يشهد به القاصي والداني.