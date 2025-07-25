شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية خبيثة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن الدعوات التي تُطلق من الخارج للتجمهر أمام السفارات المصرية هي دعوات خبيثة تحمل نوايا وأهدافًا غير وطنية، مشددًا على أنها محاولات فاشلة للتشويش على صورة مصر في الخارج والإساءة إلى مواقفها الثابتة التي تحظى باحترام العالم.

وأوضح الحزب، في بيانا صادر عنه، أن تلك الدعوات تتعمد إثارة البلبلة في توقيت بالغ الدقة، في وقت تلعب فيه الدولة المصرية دورًا محوريًا ومسؤولًا في دعم استقرار المنطقة والدفاع عن القضية الفلسطينية، وهو ما عكسه الحضور الدولي الواسع لمؤتمر "قمة السلام" الذي دعت إليه القاهرة، وشاركت فيه أكثر من 130 دولة، في تقدير واضح لمكانة مصر ومواقفها المتوازنة.

من جانبه، شدد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، على أن موقف مصر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يمكن المزايدة عليه، مشيرًا إلى أن القاهرة لطالما تمسكت بمواقفها المبدئية تجاه الحقوق الفلسطينية، ليس فقط في هذه الحرب، بل منذ عقود.

وأكد "عناني" أن رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية يظل هو الموقف العربي الثابت والوحيد الذي يحفظ الحد الأدنى من عدالة القضية، لافتًا إلى أن المبادرة المصرية وخارطة الطريق التي طرحتها لإعادة إعمار غزة، والتي حازت على إجماع عربي، تمثل البديل الحقيقي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته المستمرة لطمس الحقوق الفلسطينية.