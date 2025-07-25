شكرا لقرائتكم خبر عن مصر القومى: التجمهر أمام البعثات الدبلوماسية المصرية تصرف غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، رفض الدعوات المتكررة للتجمهر، أمام السفارات المصرية بالخارج، مؤكدا الرفض التام لمثل هذه الدعوات التي لا تخدم مصالح الوطن، وقد تؤدي إلى تصعيد غير مسؤول وتوترات لا داعي لها في الخارج.

وشدد روفائيل، على أن التجمهر أمام البعثات الدبلوماسية المصرية يعد تصرف غير مقبول يخل بواجبات الحفاظ على الأمن والنظام، ويضر بعلاقاتنا الدولية، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات قوية تشير إلى أن بعض هذه الدعوات تأتي بدوافع مشبوهة وبتوجيهات من جماعات معروفة بعدائها للدولة المصرية، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، التي تسعى لاستغلال القضايا الوطنية لتحقيق أهدافها الخاصة وزعزعة استقرار مصر داخلياً وخارجياً.

وأكد روفائيل، أنه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تؤكد مصر على موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتواصل جهودها الدبلوماسية على مختلف الأصعدة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، الدولة المصرية تعمل بكل جدية ومسؤولية مع المجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومي العربي.

ودعا رئيس حزب مصر القومي الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والابتعاد عن أية ممارسات قد تؤثر سلباً على صورة مصر ومصالحها بالخارج، والتكاتف خلف قيادتنا في مواجهة التحديات، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم جهود الدولة في خدمة القضية الفلسطينية والعربية.