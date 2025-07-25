شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يعلن جاهزية مؤسساته لاستئناف قوافل دعم الأشقاء في غزة والان مع تفاصيل الخبر

يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جاهزية مؤسساته لاستئناف إطلاق قوافل الدعم والمساعدات إلى أهلنا في قطاع غزة، فور عودة حركة المعابر لطبيعتها، وذلك في إطار التزامه المستمر بدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

ومنذ اليوم الأول للأحداث، حرص التحالف الوطني على الوقوف إلى جانب أهل غزة، حيث شاركت مؤسساته بقوة في القوافل الإغاثية التي انطلقت تباعًا، محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتي شملت المواد الغذائية والطبية والإيوائية، بما يعكس الروح التضامنية العميقة بين الشعبين المصري والفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من المساعدات المقدمة من المجتمع المدني المصري إلى قطاع غزة خلال الفترة الماضية، كان من خلال مؤسسات التحالف الوطني، التي تكاتفت وقدّمت جهودًا ضخمة لضمان وصول الإغاثات إلى مستحقيها داخل القطاع، وذلك عبر القوافل التي خرجت تباعًا خلال الفترة الماضية.

فقد أطلق التحالف قوافل إغاثية كبرى لدعم الأشقاء في قطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، بدأت بتسيير 108 قاطرات في القافلة الأولى محمّلة بالمواد الغذائية والطبية والإيوائية، ثم استمرت عمليات الإغاثة بوتيرة يومية عبر 50 شاحنة يوميًا. وحتى عام 2025، بلغ إجمالي عدد القوافل عشر قوافل رئيسية، حملت 3,127 شاحنة بإجمالي 63 ألف طن من المساعدات الإغاثية، في واحدة من أكبر عمليات الدعم التي قدمها المجتمع المدني المصري للقطاع.

ويجدد التحالف الوطني التزامه بمواصلة تقديم الدعم والمساندة من خلال حشد كل إمكانيات مؤسساته الأعضاء، لضمان وصول المساعدات لمن هم في أمسّ الحاجة إليها داخل القطاع، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر المصري، الشريك الوطني في تنظيم وتيسير وصول القوافل الإنسانية إلى داخل غزة، بما يضمن سرعة وكفاءة الاستجابة للاحتياجات المتزايدة على الأرض.



