شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج تفضح نوايا الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن رفضه القاطع لمحاولات التشويه الممنهجة التى تتعرض لها الدولة المصرية بشأن دورها التاريخى والإنسانى فى دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر ستظل داعما رئيسا وثابتا لنضال الشعب الفلسطينى، ولن تنجرف خلف حملات التشويه التى تروج عبر منصات مأجورة وشبكات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال "البنا"، أن ما تشهده الساحة الإعلامية مؤخرا من محاولات متكررة للتشكيك فى موقف مصر من القضية الفلسطينية، وادعاءات مغرضة بشأن إغلاق معبر رفح أو عرقلة دخول المساعدات، هى جزء من حملة أكاذيب يقودها خصوم الدولة وممولو الفوضى، هدفها النيل من الثوابت المصرية التى لم تتغير منذ عقود، مؤكدا أن مصر لم تُغلق معبر رفح يوما واحدا، بل كانت الممر الوحيد الآمن لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، رغم المخاطر الأمنية المتكررة واستهداف قوات الاحتلال المباشر للمعبر والعاملين عليه، فضلا عن استقبال المستشفيات المصرية من العريش إلى القاهرة، ما الجرحى الفلسطينيين من أجل توفير الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل معاناة الفلسطينيين لتأليب الرأى العام العربى والدولى ضد مصر، عبر إطلاق دعوات مشبوهة للتظاهر أمام السفارات المصرية فى الخارج، وهى دعوات مدفوعة ومرفوضة، تفضح نوايا تلك الجماعة التى تتاجر بالقضية الفلسطينية وتستغلها لأغراضها السياسية الضيقة، مؤكدا أن تلك الدعوات الإخوانية تهدف إلى تشويه صورة الدولة المصرية، وإرباك الجاليات المصرية فى الخارج، والإساءة إلى الدور الوطنى والدبلوماسى والإنسانى الذى تلعبه مصر لإنهاء الحرب فى غزة وتحقيق التهدئة.

ولفت النائب إلى أن هذه المحاولات المفضوحة لن تُجدى نفعا، لأن العالم كله بات يدرك حجم الجهود التى تبذلها القاهرة من أجل وقف نزيف الدم الفلسطينى، قائلا: "مصر تتحرك بدافع قومى وإنسانى راسخ، ولا تنتظر شكرًا من أحد، بل تنطلق من مسؤولياتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية"، مشددا على أن الشعب المصرى واعٍ ومدرك لحجم المؤامرات التى تحاك ضد بلاده، وأن هذه الحملات المدفوعة، سواء إعلامية أو فى صورة دعوات للتظاهر، لن تنال من وحدة الصف الوطنى ولا من قوة الدولة، بل ستزيد المصريين إصرارًا على مواجهة الكذب بالحقيقة، والفوضى بالثبات على المبادئ.