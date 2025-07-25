شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البشبيشى: الإخوان يروجون حملات تضليل منسقة للنيل من إنجازات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال طارق البشبيشي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية إن الإخوان يخططون بشكل دائم لإطلاق حملات تضليل متزامنة مع أي إنجاز تحققه الدولة، حيث شهدنا مؤخرًا شائعات تستهدف مشروعات قومية في مجالات البنية التحتية والطاقة.

وأوضح البشبيشي، أن تلك الجماعة تحاول عبر أذرعها الإعلامية أن تبث فكرة أن هذه المشروعات بلا جدوى، رغم أنها تشهد إشادات دولية واسعة. وأضاف أن الأكاذيب التي تبثها الجماعة تشمل أرقامًا مختلقة وتقارير مزيفة تُنشر على مواقع مشبوهة، ثم يتم تداولها على نطاق واسع لإرباك الرأي العام.

وأشار إلى أن الإخوان يستغلون أي أزمة عابرة أو ظرف اقتصادي عالمي لتضخيمه وتحويله إلى مادة للتحريض، في حين تتجاهل تلك المنصات الحقائق والبيانات الرسمية.

وشدد البشبيشي على أن هذه الحملات لن تنجح طالما بقي الإعلام الوطني قويًا وقادرًا على كشف الحقائق، مطالبًا بتكثيف الجهود التوعوية في المدارس والجامعات لمواجهة الأكاذيب عبر وعي الأجيال الجديدة. وأكد أن مصر تسير في طريق ثابت نحو التنمية، ولن تعطلها محاولات الإخوان مهما بلغت حدة تضليلهم الإعلامي.

