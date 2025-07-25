شكرا لقرائتكم خبر عن هشام النجار: أكاذيب الإخوان تستهدف النسيج الوطنى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام النجار، الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة، أن جماعة الإخوان تستخدم الشائعات كسلاح رئيسي لضرب الاستقرار الداخلي لمصر، لافتًا إلى أن هذه الجماعة تسعى إلى بث الفرقة بين أبناء الشعب عبر نشر الأكاذيب حول مؤسسات الدولة.

وقال النجار، إن الجماعة تركز على التشكيك في إنجازات الحكومة وتضخيم أي مشكلة بسيطة لتبدو وكأنها أزمة كبرى، وذلك بهدف خلق حالة من فقدان الثقة. وأوضح أن حملات التضليل التي تنفذها الإخوان لا تعتمد فقط على وسائل الإعلام التقليدية، بل تستخدم منصات التواصل بشكل واسع لبث أخبار كاذبة وصور وفيديوهات مفبركة.

وأشار النجار، إلى أن الدولة المصرية أدركت خطورة هذه الأساليب منذ سنوات، ولذلك عملت على رفع مستوى الوعي المجتمعي عبر برامج توعية ومبادرات إعلامية تشرح الحقائق وترد على الأكاذيب أولًا بأول.

وأضاف أن وعي الشعب هو السلاح الأقوى لمواجهة هذه المخططات، مؤكدًا أن المصريين أثبتوا أكثر من مرة أنهم لا ينساقون خلف أي دعاية مغرضة، وأن محاولات الإخوان لن تؤثر على تماسك النسيج الوطني مهما تعددت.