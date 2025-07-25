روسيا تضع شرطا لعقد قمة بين بوتين وزيلينسكي

ابوظبي - سيف اليزيد - علّقت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، على احتمال عقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واضعة شرطا للقاء بين الرئيسين.

وقال الكرملين إن عقد قمة بين الزعيمين لا يمكن أن يحدث إلا كخطوة أخيرة لإبرام اتفاق سلام.

وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين أن من غير المرجح عقد مثل هذا الاجتماع بحلول نهاية أغسطس المقبل مثلما اقترحت أوكرانيا.

وأضاف للصحفيين "يمكن بل وينبغي عقد قمة تكون بمثابة المرحلة الختامية للتسوية من شأنها ترسيخ آليات واتفاقيات توصل إليها الخبراء.. من المستحيل القيام بذلك بطريقة أخرى".

ومضي بيسكوف يقول "هل يمكن إنجاز عملية معقدة كهذه في غضون 30 يوما؟ حسنا، من الواضح أن ذلك مستبعد".

وتؤكد أوكرانيا على ضرورة عقد اجتماع للزعيمين من أجل إحراز تقدم في عملية تمضي بوتيرة بطيئة وشهدت عقد الجانبين ثلاث جولات قصيرة من محادثات السلام في تركيا منذ منتصف مايو الماضي.

وقال زيلينسكي للصحفيين إن روسيا بدأت في مناقشة إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع.

وأضاف "بدأوا الآن مناقشة الأمر في محادثات معنا. وهذا تقدم بالفعل نحو التوصل لصيغة لعقد اجتماع".

وقال مندوب أوكراني بعد أحدث جولة من محادثات السلام يوم الأربعاء، والتي استغرقت 40 دقيقة فقط، إن كييف اقترحت عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي في أغسطس لأن ذلك سيندرج في إطار مهلة تبلغ 50 يوما حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي للتوصل إلى اتفاق.

وهدد ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول مطلع سبتمبر المقبل.

وجدد بيسكوف وصفه لمواقف الجانبين التفاوضية بأنها "متعارضة تماما".

وقال "من غير المرجح أن يجتمعا بين عشية وضحاها. سيتطلب ذلك عملا دبلوماسيا معقدا للغاية".