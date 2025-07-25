الارشيف / اخبار العالم

أمريكا تحث على وقف الهجمات بين تايلاند وكمبوديا وحماية المدنيين

الدمام - شريف احمد - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد القتال على طول الحدود بين تايلاند وكمبوديا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "تُعرب الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تُفيد بتصاعد القتال على طول الحدود بين تايلاند وكمبوديا.

صراع تايلاند وكمبوديا

ونشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تُفيد بوقوع إصابات بين المدنيين الأبرياء".

وأضاف البيان: "نُعرب عن خالص تعازينا في ضحايا هذه الأحداث.
ونحثّ بشدة على الوقف الفوري للهجمات، وحماية المدنيين، وحل النزاعات سلميًا".
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

