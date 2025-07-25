شكرا لقرائتكم خبر عن احتواء حريق غابات في قبرص أوقع قتيلين ودمّر عشرات المنازل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات القبرصية الجمعة، أن فرقها تمكنت من احتواء حريق غابات مدمر أودى بحياة شخصين وأتى على عشرات المنازل في الجزيرة المتوسطية.وقال رئيس جهاز الإطفاء نيكوس لونغينوس إن الوضع الجمعة "جيد جدا" بعد اندلاع بؤر صغيرة ليلا.وأكد أن الحريق الذي استمر ثلاثة أيام جرى احتواؤه، لكن عناصر الإطفاء لا يزالون على أهبة الاستعداد تحسبًا من اشتعال بؤر جديدة.وتابع: "استمرار الحاجة لقوات الإطفاء في الأيام القادمة. درجات الحرارة مرتفعة جدا والرطوبة منخفضة والأرض في المنطقة المتضررة تنطوي على تحديات".وأتى الحريق وهو الأسوأ في تاريخ قبرص على قرابة 125 كلم من المساحات الجبلية، بحسب جامعة قبرص للتكنولوجيا.وتعاني الجزيرة المتوسطية من جفاف مستمر منذ سنوات، وشهدت موجة حرّ هذا الأسبوع وصلت معها الحرارة إلى 44 درجة مئوية، فيما أججت الرياح العاتية النيران.ولقي زوجان مُسنّان حتفهما في سيارتهما خلال محاولتهما الفرار من الحريق قرب ليماسول، ثاني أكبر مدن قبرص.وأفادت السلطات الصحية بأن سبعة مصابين يتلقون العلاج في المستشفى، اثنان منهم في حالة خطرة لكن لا تهدد حياتهما.وأعلنت السلطات المحلية تضرر 72 منزلًا حتى الآن وتدمير 43 منزلًا بالكامل، وتجري الشرطة تحقيقًا في أدلة تشير إلى احتمال أن يكون الحريق مفتعلًا.