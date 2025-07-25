شحادة: نأمل أن نحتفل بزحلة كمدينة عالمية للذكاء الاصطناعي ونسعى لبناء جمهورية رقمية تمنح الشباب فرصة للمستقبل

اشار وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا و​الذكاء الاصطناعي​ ​كمال شحاد في "مؤتمر الذكاء الإصطناعي في لبنان" الى اننا "نأمل أن نجتمع بعد بضعة سنوات لنحتفل بزحلة "مدينة عالمية للذكاء الاصطناعي". وأعتبر أن "الفكرة ليست بعيدة لما يتميز به لبنان من طاقات بشرية وجامعات ومؤسسات لديها الإستعداد لتتوجه الى المناطق والإستثمار فيها بقطاع التكنولوجيا, بخاصة بعد صدور قانون المناطق التكنولوجية الحرة".

وشارك شحادة الحضور رؤية وزارته ل "الجمهورية الرقمية" من أجل خلق بيئة حاضنة للتكنولوجيا والذكاء الإصطناعي, تمنح الشباب خصوصاً فرصة للبدء ببناء مستقبلهم في لبنان. موضحًا ما يتضمنه مشروع "الجمهورية الرقمية" من تطلعات لتأمين الخدمات العامة بشكل أفضل للمواطنين, والتخلي عن الوسطاء ووقف هدر مزيد من الوقت والأموال من أجل الحصول على الحقوق. كما تطمح الرؤية الى أن "يصبح لبنان مساهماً بصناعة التكنولوجيا".