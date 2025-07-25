النائب البزري يبحث مع العميد حرب الأوضاع الأمنية في صيدا والجنوب

استقبل النائب ​عبد الرحمن البزري​ رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب، العميد سهيل حرب، يرافقه رئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا، الرائد هادي الحاج شحادة، وذلك بحضور المهندس بلال كيلو والسيد كامل شريتح.

وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع الأمنية عموماً وفي مدينة صيدا والجنوب خصوصاً، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والمدنية، حفاظًا على أمن المواطنين، وترسيخًا للسلم الأهلي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

كما وأعرب النائب البزري عن تقديره للجهود والتضحيات الكبيرة والمستمرة التي يبذلها الجيش اللبناني في سبيل حماية الوطن واستقراره.