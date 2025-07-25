وزير العدل: نزفّ إلى اللبنانيين بشرى إنجاز لجنة الإدارة بإقرار مشروع قانون التنظيم القضائي

اشار وزير العدل عادل نصار الى ان "بعد سنواتٍ طويلة من الانتظار، يسعدنا أن نزفّ إلى اللبنانيين بشرى إنجاز لجنة الإدارة والعدل، مشكورة، أعمالها المتعلقة بإقرار مشروع ​قانون التنظيم القضائي​ (استقلالية القضاء العدلي). ونأمل أن يُدرَج هذا المشروع على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب ويُقرّ في أقرب وقت ممكن".

وتوجه "بالشكر إلى جميع الذين تعاونوا مع الوزارة في إعداد هذا القانون، الذي طالما شكّل مطلبًا ملحًّا للبنانيين ولأفراد السلطة القضائية على حدّ سواء".