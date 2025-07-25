رجي زار الراعي في مستشفى للاطمئنان على صحته

عاد وزير الخارجيّة والمغتربين ​يوسف رجي​، البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في مستشفى أوتيل ديو في الأشرفيّة، واطمأن على صحته بعد الوعكة الصّحيّة الّتي ألمّت به.

وتمنّى رجّي للرّاعي "الشّفاء العاجل وتمام العافية، وأن يعود قريبًا إلى ممارسة دوره الكنسي والوطني".