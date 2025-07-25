رجي زار الراعي في مستشفى للاطمئنان على صحته

عاد وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجي، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مستشفى أوتيل ديو في الأشرفيّة، واطمأن على صحته بعد الوعكة الصّحيّة الّتي ألمّت به.
وتمنّى رجّي للرّاعي "الشّفاء العاجل وتمام العافية، وأن يعود قريبًا إلى ممارسة دوره الكنسي والوطني".
