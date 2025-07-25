وزير الخارجية الإيطالي: لم يعد بإمكاننا القبول بالمجازر والمجاعة في قطاع غزة

اشار وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الى انه "لم يعد بإمكاننا القبول بالمجازر والمجاعة" في قطاع غزة"٬ رافضا "الاعتراف بدولة فلسطين في هذه المرحلة".
وأوضح تاياني أن "الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يتم في الوقت نفسه الذي يعترفون فيه بدولة إسرائيل"، مثيرا انتقادات من المعارضة.
