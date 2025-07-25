الجيش الإسرائيلي زعم قتل مسؤول القوة البشرية لقطاع بنت جبيل في "حزب الله"

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش هاجم في وقت سابق اليوم في جنوب لبنان، وقضى على مسؤول القوّة البشريّة لقطاع بنت جبيل في "حزب الله" علي محمد حسن قصان".
وادّعى في تصريح، أنّ "قصان كان قد عمل أخيرًا على محاولات إعادة إعمار قوّة "حزب الله" في منطقة بنت جبيل، وعمل لتجنيد عناصر أخرى لصفوفه خلال الحرب".
وكان قد أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في وقت سابق اليوم، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على سيّارة في بلدة برعشيت، أدّت إلى سقوط شهيد".
