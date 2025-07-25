القيادة الوسطى الأميركية: نفذنا عملية في محافظة حلب السورية أسفرت عن مقتل قيادي بارز في داعش

اعلنت القيادة الوسطى الأميركية "اننا نفذنا عملية في محافظة حلب السورية أسفرت عن مقتل قيادي بارز في داعش".
وفي وقت سابق امس٬ وقع انفجار كبير في محيط مدينة حلب السورية، وفق ما أفادت قناة وكالة "سبوتنيك" عن مصادر سورية.
ولفتت الوكالة إلى وجود معلومات أولية تشير إلى انفجار مستودع أسلحة وذخيرة بالقرب من مخيم النيرب جنوب المدينة.
