المرصد السوري: مسلحون من أبناء العشائر يستهدفون قرية أم الزيتون في خرق جديد لهدنة السويداء

افاد المرصد السوري بأن "في خرق جديد لاتفاق الهدنة المُعلن في محافظة السويداء، أقدم مسلحون من أبناء العشائر، يرتدون زياً عسكرياً، على استهداف أطراف قرية أم الزيتون بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة، بشكل عشوائي، ما أثار حالة من الذعر في صفوف المدنيين وأدى إلى توتر ميداني في المنطقة".

