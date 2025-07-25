البحث عن مفقودين جرفتهم الفيضانات شمال باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون إن فرق الإنقاذ في شمال باكستان وسعت، اليوم الجمعة، نطاق بحثها، عن 12 سائحاً، على الأقل، فقدوا أوائل الأسبوع الجاري بعدما جرفتهم السيول الناتجة عن الأمطار الموسمية.

وقال فيض الله فرق، الناطق باسم الحكومة إن 12 سائحاً، على الأقل يعتقد أنهم دفنوا تحت أكوام ضخمة من الصخور والطين على طول امتداد مدمر من طريق سريع في الشمال الجبلي في باكستان.

وأضاف: "يسابق رجال الإنقاذ الزمن لإنقاذ السياح المفقودين"، مضيفا أن المهندسين يعملون ليل نهار لإعادة فتح طريق كاراكورام السريع لاستعادة حركة الناس والسلع والتجارة بين باكستان والصين عبر المنطقة الحدودية.

ولجأت السلطات لاستخدام المروحيات العسكرية الأسبوع الجاري لإجلاء 300 سائح تقطعت بهم السبل في مناطق نائية بسبب الانهيار الأرضي والفيضانات واستخدمت الطائرات العسكرية لنقلهم إلى مدن رئيسية.