آلاف الأطباء في إنجلترا يضربون عن العمل

ابوظبي - سيف اليزيد - دخل آلاف الأطباء، من العاملين ضمن نظام الصحة المدعوم من الدولة في إنجلترا، إضراباً اليوم الجمعة يمتد خمسة أيام بسبب الرواتب، فيما تشير الحكومة أنه سيعرقل رعاية المرضى في شتى أرجاء البلاد.

وشارك الأطباء المقيمون، وهم أطباء في بداية حياتهم العملية يشكلون ركيزة الرعاية في المستشفيات والعيادات، في اعتصام خارج المستشفيات عقب انهيار المحادثات مع الحكومة.

وذكرت خدمة الصحة الوطنية أن أقسام الطوارئ ستكون مفتوحة، وأن المستشفيات والعيادات ستحاول توفير الرعاية لأكبر قدر ممكن من المرضى الذين لهم مواعيد مخطط لها.

ويسعى الأطباء للحصول على زيادة في الرواتب لتعويض ما تقول نقابتهم (الرابطة الطبية البريطانية) إنه خفض للرواتب بنسبة 20% بعد احتساب التضخم منذ 2008.

وقالت الدكتورة ميليسا ريان والدكتور روس نيوود، رئيسا لجنة الأطباء المقيمين في النقابة إن «تآكل الراتب وصل إلى النقطة التي يمكن أن يصل عندها أجر مساعد الطبيب إلى ما يفوق أجر الطبيب المقيم بنسبة 30%».