سلطات تايلاند اعلنت الأحكام العرفية في ثماني مناطق على الحدود مع كمبوديا

اعلنت سلطات تايلاند الأحكام العرفية في ثماني مناطق على الحدود مع كمبوديا.
وفي وقت سابق٬ أغلقت تايلاند موقّتًا عدّة نقاط عبور مع كمبوديا بينها معبر رئيسي، أمام السيّاح التّايلانديين والكمبوديّين، على خلفيّة التوتّر بين البلدين بعد مقتل جندي من الخمير، خلال اشتباك وقع مؤخّرًا على الحدود.
وقد سيطر الجيش الملكي التّايلاندي على جميع المعابر الحدوديّة مع كمبوديا، بحجّة وجود "تهديد لسيادة تايلاند وأمنها". وفي البلاد حاليًّا 18 نقطة تفتيش. وحظر الجيش مرور الشّاحنات الطّويلة، وخفّض ساعات عمل معبر أرانيابرات بويبت الحدودي، وهو الأهم مع كمبوديا، موضحًا في بيان أنّه لا يمكن للتايلانديّين والكمبوديّين الآن العبور إلّا لأسباب مهنيّة وتجاريّة.
وكان قد قُتل الجندي في 28 أيّار الماضي، خلال تبادل إطلاق النّار في منطقة حدوديّة مشتركة بين كمبوديا وتايلاند ولاوس. واتّفق الجيشان التّايلاندي والكمبودي على تخفيف التوتّر في اليوم التّالي، لكن بنوم بنه قرّرت إبقاء قوّاتها في المنطقة، رغم من مطالبة بانكوك بالانسحاب.
