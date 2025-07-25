فقدان مروحية عسكرية في جنوب شرق كازاخستان

أعلنت وزارة الدفاع الكازاخستانية "فقدان مروحية من طراز "إي إس-145" على متنها 3 أفراد من الطاقم في منطقة ألماتا اليوم الجمعة".

واشارت الوزارة في بيان لها الى ان "مروحية من طراز EC-145 تابعة لقوات الدفاع الجوي اختفت عن الرادار أثناء تحليق روتيني، وعلى متنها ثلاثة أفراد من الطاقم حسب البيانات الأولية".

واضافت "تجري عمليات بحث وإنقاذ بمشاركة قوات وموارد وزارتي الدفاع والطوارئ، وأنه بإيعاز من وزير الدفاع توجهت لجنة خاصة إلى المنطقة لتوضيح جميع ملابسات الحادث".