أكّد وزير الخارجية والمغتربين السوريّ أسعد الشيباني ونظيره الفرنسيّ جان نويل باروت والمبعوث الأميركيّ الخاص إلى ​سوريا​ توماس باراك دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها. وبحثوا، في لقاء جمعهم في باريس، في التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب، وكيفية دعم جهود سوريا في محاسبة مرتكبي أعمال العنف، واستمرار المشاورات لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار مع "قوات سوريا الديمقراطية".

كانت هذه تفاصيل خبر الشيباني وبراك وباروت أكدوا دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.