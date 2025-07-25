جورج عبدالله من مطار بيروت: يجب الاستمرار في مواجهة العدو والإلتفاف حول المقاومة

أكد ​جورج عبدالله​، بعد وصوله إلى مطار بيروت الدولي، أنه "يجب الاستمرار في مواجهة العدو والإلتفاف حول المقاومة".

وأشار إلى أن "على المقاومة أن تستمر وهناك عرب لا يتحركون في وجه ما يحصل في قطاع غزة"، قائلاً: " ننحني أمام شهداء المقاومة والمقاومة ليست ضعيفة فالقادة شهداء وليسوا خونة".

ولفت إلى أن "المناضل داخل الأسر يصمد بقدر ما رفاقه يحتلون الموقع الأساسيّ في المواجهة"، معتبراً أن "إسرائيل تعيش الفصل الأخير في وجودها وأنا خرجت بفضل تحرك الجميع".