أكد جورج عبدالله، بعد وصوله إلى مطار بيروت الدولي، أنه "يجب الاستمرار في مواجهة العدو والإلتفاف حول المقاومة".
وأشار إلى أن "على المقاومة أن تستمر وهناك عرب لا يتحركون في وجه ما يحصل في قطاع غزة"، قائلاً: " ننحني أمام شهداء المقاومة والمقاومة ليست ضعيفة فالقادة شهداء وليسوا خونة".
ولفت إلى أن "المناضل داخل الأسر يصمد بقدر ما رفاقه يحتلون الموقع الأساسيّ في المواجهة"، معتبراً أن "إسرائيل تعيش الفصل الأخير في وجودها وأنا خرجت بفضل تحرك الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر جورج عبدالله من مطار بيروت: يجب الاستمرار في مواجهة العدو والإلتفاف حول المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.