طالبو اللجوء في بريطانيا يواجهون "التشرّد"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: هددت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان اليوم الجمعة، طالبي اللجوء بالتشرد إذا رفضوا تغيير مكان إقامتهم.

يعيش آلاف من طالبي اللجوء في المملكة المتحدة، في فنادق منتشرة في العديد من المدن البريطانية وهي تكلف دافعي الضرائب مئات الملايين من الجنيهات.

وقالت وزارة الداخلية إن سياسة "عدم السفر" الجديدة تهدف إلى معالجة "عدم امتثال طالبي اللجوء". ويضيف البيان: "ستضمن هذه السياسة التزام الأفراد الذين يُنقلون من الفنادق إلى سكن بديل مناسب بها.

وأضافت: "سيواجه من يرفضون الانتقال دون سبب وجيه خطر فقدان مسكنهم ودعمهم. إنه نهج حازم ولكنه عادل، يهدف إلى وضع حد لإساءة استخدام دعم اللجوء والمساهمة في إغلاق أماكن الإقامة الفندقية باهظة الثمن.

عواقب

وفي حين أن من واجب الحكومة دعم جميع طالبي اللجوء الذين قد يعانون من الفقر في سكن مناسب، فإن السياسة الجديدة تُحدد عواقب واضحة لمن يتلاعبون بالنظام مع حماية الفئات الضعيفة".

وقالت وزيرة شؤون الهجرة الليدي أنجيلا إيغل: "ورثنا نظام لجوء على شفا الانهيار - سوء إدارة، وضغط شديد، وتكلفة باهظة على المواطنين. نحن نسيطر على الوضع".

وأضافت: نعمل على إغلاق الفنادق، واستعادة النظام، ووضع العدالة والقيمة مقابل المال في صميم نظام اللجوء لدينا. تتخذ هذه الحكومة القرارات اللازمة لحماية دافعي الضرائب والحفاظ على سلامة حدودنا.

هذه الإصلاحات على سياسة عدم السفر مثال آخر على جهود هذه الحكومة لتغيير نظام إيواء اللاجئين وقمع من يسيئون استخدام نظامنا، حتى يعمل بشكل عادل ويوفر أموال دافعي الضرائب."

تعتقد وزارة الداخلية أن لديها أنظمة قوية بما يكفي لتتبع أي طالب لجوء أصبح بلا مأوى.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إنها علمت أن هناك عدة خطوات يجب اتخاذها قبل تجريد أي شخص من الإقامة - مع اعتبار ذلك الملاذ الأخير.