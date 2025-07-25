الارشيف / اخبار العالم

"أمانة إدارة الأزمات" بحزب الجبهة الوطنية تضع خطة لدعم مرشحى الشيوخ

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ إسراء بدر

الجمعة، 25 يوليو 2025 04:10 م

وضعت الأمانة المركزية لإدارة الأزمات والتدخلات العاجلة بحزب الجبهة الوطنية خطة عمل استراتيجية لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتركز الخطة على تقديم الدعم اللوجستي والإعلامي وتحليل البيانات والتنسيق الميداني، بما يضمن إدارة حملات انتخابية فعالة تحقق أعلى درجات الكفاءة والجاهزية، سواء على مستوى القائمة الوطنية أو المقاعد الفردية.

وأكد اللواء أحمد ضيف صقر، أمين الأمانة، أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تمثل محطة وطنية مهمة تتطلب تضافر الجهود، مشيرًا إلى أن دور الأمانة يمتد إلى التخطيط الاستباقي وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمرشحين لضمان تمثيل مشرف للحزب في مجلس الشيوخ.

وانتهى الاجتماع إلى إعداد خطة متكاملة تتضمن محاور زمنية ومؤشرات أداء واضحة، على أن يتم رفعها لاعتمادها من رئيس الحزب الدكتور عاصم الجزار، تمهيدًا لبدء تنفيذها بالتنسيق مع الأمانات المعنية والقواعد الحزبية في المحافظات.

