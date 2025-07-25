شكرا لقرائتكم خبر عن معتز الشناوى: ندين دعوات الإخوان لحصار السفارات..وموقف مصر ثابت فى دعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أدان الكاتب الصحفي معتز الشناوى المتحدث الرسمي لحزب العدل، الدعوات التحريضية التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية لحصار السفارات المصرية في الخارج تحت مزاعم دعم القضية الفلسطينية.

وشدد أن هذه الدعوات المسمومة لا تخدم سوى أجندات فوضوية تهدف إلى تشويه صورة الدولة المصرية والإساءة لعلاقاتها الدولية، في وقت تقدم فيه مصر دعمًا إنسانيًا وسياسيًا حقيقيًا لأشقائنا في غزة.

واكد الشناوى، أن استغلال معاناة الشعب الفلسطيني من قِبل جماعة فقدت مصداقيتها وانكشف زيف شعاراتها ليس جديدًا، بل يؤكد مجددًا أن هذه الجماعة لا تبحث عن حلول، بل عن أزمات يمكن استثمارها لمصالح ضيقة.

نؤكد أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، وأن الدولة المصرية تعمل على كل المستويات لتخفيف معاناة أهل غزة، سواء عبر الجهود الدبلوماسية أو الدعم الإنساني، بينما تقف هذه الجماعة على الهامش، تروج للفوضى وتستخدم القضايا العادلة كذريعة لبث الفتنة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وشدد المتحدث الرسمي لحزب العدل فى هذا السياق، نُجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للتحرك الجاد والفعّال لوقف العدوان على غزة، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. إن الوقت قد حان ليترجم العالم مواقفه المعلنة إلى إجراءات ملموسة على الأرض، بعيدًا عن البيانات الشكلية والمواقف الانتقائية.

وندعو كل أبناء الوطن، في الداخل والخارج، إلى التمسك بالوعي الوطني ورفض هذه الدعوات المضللة، والالتفاف حول الدولة المصرية في جهودها الصادقة والفعالة لنصرة الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن المزايدات والتخريب.