مصر ترفض بشدة "حملات التشويه" لدورها في دعم القضية الفلسطينية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، عن رفضها الشديد لحملات الدعاية المغرضة التي تستهدف الإساءة إلى الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، ووصفت تلك الاتهامات بأنها باطلة وغير مبررة، وتفتقر إلى أي سند حقيقي، خاصة فيما يتعلق باتهام مصر بالمساهمة في حصار قطاع غزة ، أو منع دخول المساعدات الإنسانية.

وأكدت مصر في بيان، أن دورها ثابت ومبدئي في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها تبذل جهودًا كبيرة في إعادة إعمار قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتسهيل عمليات إطلاق النار، إضافة إلى تحركاتها السياسية على المستوى الدولي.

وشدد البيان على أن بعض الأطراف تحاول تزييف الحقائق وتشويه صورة مصر لأهداف مشبوهة، مشيرًا إلى أن القاهرة لن تنجر إلى حملات التشكيك والافتراء، وستواصل التزامها تجاه القضية الفلسطينية، بما يشمل إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر : وكالات