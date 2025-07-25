إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل ستسمح للدول الأجنبية بإسقاط المساعدات إلى غزة ابتداء من الجمعة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، نقلًا عن مسؤول عسكريّ، بأن إسرائيل ستسمح للدول الأجنبية بإسقاط المساعدات إلى قطاع غزة ابتداء من الجمعة.
وفي حين أشارت إلى أن معظم سكان غزة انحصروا في نحو 25% من مساحة القطاع، أوضحت أن الوضع في غزة صعب ويمثل تحديا كبيرا.
