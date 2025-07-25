السفارة الأميركية في ليبيا: الادعاءات بأن الولايات المتحدة تسعى لنقل سكان غزة إلى ليبيا تحريضية وكاذبة

اعلنت السفارة الأميركية في ليبيا ان "الادعاءات بأن الولايات المتحدة تسعى لنقل سكان غزة إلى ليبيا تحريضية وكاذبة".

وفي وقت سابق٬ ذكرت قناة "إن.بي.سي" نيوز الأميركية، نقلا عن 5 أشخاص مطلعين، أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم".

ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسؤول أميركي سابق أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن الولايات المتحدة ناقشتها مع القيادة الليبية.