أمن عام تبنين ختم محلاً يديره سوري بشكل غير قانوني في برعشيت بالشمع الأحمر

ختمت دورية من مركز أمن عام تبنين الإقليمي اليوم، محلا ل​تنجيد​ وخياطة وتركيب البرادي يديره سوري بشكل غير قانوني في بلدة برعشيت – قضاء بنت جبيل، بالشمع الأحمر، وذلك بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في النبطية، بشخص القاضي غسان الأتات، وتنفيذا لقرار المدير العام للأمن العام.

