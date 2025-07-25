قوى الامن: تدابير سير بسبب أعمال صيانة داخل أنفاق المطار

اعلنت المديرية العامة لقـوى الأمن الدّاخلي بأن "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بإصلاح كابلات وصيانة الإنارة داخل أنفاق المطار، وذلك بتواريخ 25، 26، و27-7-2025، يوميًا اعتبارًا من الساعة 23،00 ليلًا لغاية السّاعة 4.00 فجرًا من اليوم التالي. لذلك، ستُتّخذ تدابير السير التالية:
منع مرور السير القادم من بيروت باتجاه خلدة مرورًا على أوتوستراد الأسد وأنفاق المطار، وتحويله نحو الأوزاعي.
منع مرور السير القادم من الكوكودي (المريجة) باتجاه أنفاق المطار، وتحويله نحو طريق المطار القديم.
وطلبت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".
