شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيري حاشد لحزب المؤتمر فى المطرية لدعم مرشحي القاهرة بانتخابات "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة القاهرة، برئاسة القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين العاصمة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحى المطرية، بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، ونواب ومساعدى رئيس الحزب، وعدد من قيادات الأمانة المركزية، وذلك تحت رعاية المرشح سالم مسعود، مرشح الحزب بدائرة المطرية.

وجاء المؤتمر فى إطار الفعاليات الميدانية التى ينظمها الحزب لدعم مرشحيه فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث شهد حضورًا لافتًا من أبناء الحى، وسط تفاعل كبير مع كلمات قيادات الحزب وبرامج المرشحين المطروحة.

وفى كلمته خلال المؤتمر، أكد القبطان محمود جبر أن الحزب يخوض السباق الانتخابى بمرشحين يمتلكون كفاءة عالية، وخبرة فى العمل العام، وسجل مشرف من التواصل الخدمى مع المواطنين. وقال:

"نخوض هذه الانتخابات برؤية واضحة وبرامج واقعية قابلة للتنفيذ، ومرشحينا ليسوا وجوهًا جديدة على الشارع، بل أصحاب رصيد شعبى ومصداقية حقيقية بين الناس".

وأضاف جبر أن الأمانة بالقاهرة على تواصل دائم مع المواطنين فى مختلف الأحياء، وتعمل على دعم المرشحين بكل السبل التنظيمية والإعلامية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحزب الربان عمر صميدة.

واستعرض مرشحو الحزب خلال المؤتمر أبرز ملامح برامجهم الانتخابية، والتى شملت دعم ملفات الحماية الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى السياسات العامة، إلى جانب قضايا الصحة والتعليم وتمكين الشباب.

ويدفع حزب المؤتمر بخمسة مرشحين على المقاعد الفردية بالقاهرة، وهم: المهندس سالم سعيد مساعد رئيس لجنة الحكماء، والمستشار أحمد أنور رئيس لجنة حقوق الإنسان، واللواء أحمد جوهر رئيس لجنة الأمن القومي، الدكتور محمد الشوربجي رئيس اللجنة الاقتصادية، والدكتور محمد سالم رئيس لجنة الطاقة.