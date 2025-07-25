أطباء بلا حدود: ما يحدث في غزة تجويع متعمد للناس تمارسه السلطات الإسرائيلية

حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود" من أنّ ما يجري في قطاع غزة هو "تجويع متعمد" تمارسه السلطات الإسرائيلية، داعية إلى السماح الفوري بدخول إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى القطاع على نطاق واسع.
وأشارت المنظمة إلى أنّ المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة يكافحون حاليًا من أجل البقاء على قيد الحياة، في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية.
وأضافت أن عدد المسجلين للعلاج من سوء التغذية في عياداتها داخل القطاع تضاعف أربع مرات منذ 18 أيار/مايو، فيما ارتفع معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة ثلاثة أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين.
