الكرملين استبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي خلال 30 يوما

استبعد الكرملين عقد لقاء بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال 30 يوما، بعدما اقترحت كييف عقد قمة بينهما قبل نهاية آب.

واشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الى ان "يمكن، بل يجب، أن ينهي ​اجتماع رفيع المستوى​ عملية التسوية بشكل حاسم٬ لكن هل من الممكن إنجاز عملية على هذه الدرجة من التعقيد خلال 30 يوما؟ من الواضح أن ذلك غير مرجح".