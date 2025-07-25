تجمع لمواطنين ووسائل اعلام عالمية ومحلية في المطار لمواكبة وصول جورج عبدالله

يشهد مدخل صالون الشرف في مطار بيروت الدولي، تجمعا لعشرات الوسائل الإعلامية العالمية والدولية والمحلية لمواكبة وصول المناضل اللبناني جورج عبدالله من فرنسا، حيث أمضى 41 عاما في السجن الفرنسي لاميزان.
وكان القضاء الفرنسي قد اصدر في 17 تموز الحالي قرارا بالأفراح عنه وتقرر التنفيذ اليوم في 25 تموز، بموجب حكم صادر عن محكمة الاستئناف.
وكذلك يشهد مدخل صالون الشرف تجمعات لعشرات المواطنين الذين ارادوا الترحيب بوصوله.
