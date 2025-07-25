استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، مساء امس، في كليمنصو، السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، حيث جرى البحث في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط استقبل ماغرو وبحث معه في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.