أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "​غارة​ العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة برعشيت أدت إلى سقوط شهيد".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: سقوط شهيد نتيجة غارة اسرائيلية على سيارة في برعشيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.