عباس: قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين انتصار للحق الفلسطيني

رحب الرئيس ال​فلسطين​ي محمود عباس "بقرار الرئيس الفرنسي إيمانيول ​ماكرون​ الاعتراف قريبا بدولة فلسطين"٬ معتبرا أنه "انتصار للحق الفلسطيني".

واشار عباس في بيان صادر عن السطلة الوطنية الفلسطينية الى ان "هذه الخطوة انتصار للحق الفلسطيني، وتعكس حرص فرنسا على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه".

وفي وقت سابق٬ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن جمهورية فرنسا ستعترف بدولة ​فلسطين​ية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة إلى وقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

واشار ماكرون في بيان، الى انه "وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. وسأعلن بيانا احتفاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل".

أضاف "الحاجة الملحة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ السكان المدنيين. السلام ممكن". واكد "علينا تنفيذ وقف إطلاق النار فورا، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة لسكان غزة. كما ويجب علينا ضمان نزع سلاح حماس من الناحية العسكرية، وتأمين غزة وإعادة بنائها. وأخيرا، يجب علينا بناء دولة فلسطين، وضمان وجودها، وضمان أنه من خلال قبول نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، ستساهم في أمن الجميع في الشرق الأوسط، لا بديل عن ذلك".