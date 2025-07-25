الحكومة الألمانية: لا خطط للاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب

اعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ان "لا خطط للاعتراف ب​دولة فلسطينية​ على المدى القريب"٬ مشيرا الى ان "الأولوية الآن لاتخاذ خطوات طال انتظارها نحو ​حل الدولتين​".

واوضح اننا "نتواصل مع حكومة إسرائيل والشركاء بشأن حل الدولتين وسنزيد الضغط إذا لزم الأمر".

وفي وقت سابق امس٬ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن جمهورية فرنسا ستعترف بدولة ​فلسطين​ية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة إلى وقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

واشار ماكرون في بيان، الى انه "وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. وسأعلن بيانا احتفاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل".