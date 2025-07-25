غروسي: لا توجد حتى الآن أي معلومات جديدة من إيران بشأن ملف اليورانيوم المخصب

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، على أهمية البدء بمناقشات مع إيران بشأن سبل استئناف الزيارات إليها، مشددًا على ضرورة الاستماع إلى طهران في ما يتعلّق بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في بعض المواقع التي تعرّضت للتدمير.
وأشار غروسي إلى أنّ المحادثات الأولية مع إيران لن تشمل المفتشين، إلا أنّ الوكالة متفائلة بإمكانية عودتهم إلى الأراضي الإيرانية قبل نهاية العام الجاري.
وفي السياق نفسه، لفت غروسي إلى أنّه لا توجد حتى الآن أي معلومات جديدة من إيران بشأن ملف اليورانيوم المخصب.
