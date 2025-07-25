جامعة الحكمة نظمت ملتقى علميًا تحت عنوان "صعود الذكاء الإصطناعي في عالم الأشعة وتأثيره على مستقبل التصوير الطبي"

نظمت كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة بالتعاون مع مركز التدريب المستمر في الجامعة وشركة Canon Medical System ملتقى علميًا تدريبيًا تحت عنوان "صعود الذكاء الإصطناعي في عالم الأشعة وتأثيره على مستقبل ​التصوير الطبي​"، إستضافت فيه وزير العمل محمد حيدر بصفته اختصاصيًا متميزًا في الطب النووي حيث قدم محاضرة حول دور الذكاء الإصطناعي في تحسين جودة التشخيص،

واكد حيدر أن "تقنيات الذكاء الإصطناعي أصبحت عنصرًا جوهريًا في تحسين جودة التشخيص ودقة الصور الطبية"، مشيرا الى أن "مواكبة هذا التحول التكنولوجي ليست مسؤولية القطاع الصحي فحسب، بل هي مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات مع دور مؤثر للجامعات والمؤسسات التعليمية العليا".

ولفت الى ان "الذكاء الإصطناعي يشكل اليوم عنصرًا أساسيًا في صياغة مستقبل الأوطان، ويجب أن يتاح لجميع اللبنانيين، وذلك من خلال تفعيل دور الجامعات في بناء جسر تواصل بين الأبحاث الأكاديمية والتطبيقات العملية، لضمان أن يكون الطلاب والعاملون في هذا المجال على قدر عال من الكفاءة والإستعداد للمستقبل. فالمؤسسات التعليمية، من خلال برامجها البحثية والتدريبية، يمكن أن تكون حاضنة للأفكار المبتكرة والمبادرات الريادية التي تسهم في تطوير القطاع وتوفير الحلول التكنولوجية المتقدمة".

وشدد حيدر على "أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والحكومة والقطاع الخاص من أجل بناء منصة حوار مستدام يهدف إلى تحديد الأولويات وتوفير التدريب المستمر وتطوير المهارات وتبادل الخبرات بحيث يصبح الطلاب جزءًا فعالا من مسيرة التطور التكنولوجي، خصوصًا أن المؤسسات التعليمية محرك رئيسي في صناعة المستقبل الرقمي".