قوى الأمن الداخلي: تعميم صورة موقوف سوري لاقدامه على تنفيذ عمليات احتيالية

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ع. ذ. (مواليد عام 1997، سوري الجنسية) لإقدامه على تنفيذ عمليات احتيالية تمثّلت باستدراج أشخاص في العديد من المناطق، بحجّة شراء دراجاتهم الآلية، إذ يتظاهر بالكشف على الدراجة، ثم يُسلّم البائع مبالغ مالية مزيّفة، ويلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.
وعممت المديريّة العامّة صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الاتّصال بفصيلة الشياح في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 393029-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
