الجيش: تفجير ذخائر غيرمنفجرة في منطقة فرون

أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه ""بتاريخ 25 / 7 / 2025، ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش ب​تفجير​ ذخائر غير منفجرة في منطقة فرون - بنت جبيل".

