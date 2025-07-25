دعت الحملة الوطنية لتحرير جورج عبد الله، إلى أوسع مشاركة وحضور جماهيري على طريق المطار لاستقباله بدءاً من الساعة الواحدة بعد الظهر ، على ان يكون هنالك محطة استقبال امام مستشفى الرسول الأعظم.

كانت هذه تفاصيل خبر الحملة الوطنية لتحرير جورج عبد الله دعت لأوسع مشاركة في استقباله على طريق المطار ظهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.